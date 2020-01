(red.) Fino a sabato un flusso dai quadranti occidentali, solo a tratti disturbato da impulsi perturbati poco attivi sulla nostra regione, determina condizioni stabili: qualche annuvolamento ma bassa probabilità di precipitazioni. Da domenica espansione di un promontorio anticiclonico con intensificazione del flusso in quota: deboli nevicate sulle Alpi di confine e qualche rinforzo di vento anche al suolo, in particolare lunedì. Da martedì probabile la discesa di una saccatura da nord, con tempo più perturbato.

PREVISIONE PER sabato 1 febbraio 2020

Stato del cielo: molto nuvoloso su Appennino e pianura, su Alpi e Prealpi variabile per il passaggio di nubi stratificate in quota nelle ore centrali della giornata. Irregolari schiarite a partire da ovest in serata.

Precipitazioni: debole piovviggine possibile nella prima parte della giornata sul Pavese.

Temperature: minime in aumento, massime in calo. In pianura minime intorno a 4 °C, massime intorno a 10 °C.

Zero termico: attorno a 2600 metri.

Venti: deboli; in pianura prevalentemente dai quadranti occidentali, in montagna meridionali, in rotazione da sud a nord in serata.

PREVISIONE PER domenica 2 febbraio 2020

Stato del cielo: alla notte ed mattino foschia o irregolari nubi a bassa quota sulla pianura e l’Appennino; sui rilievi settentrionali inizialmente poco nuvoloso ma con progressivi addensamenti a partire da nord.

Precipitazioni: deboli isolate sui rilievi alpini di confine nella seconda parte della giornata. Neve oltre 2400 metri.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento.

Zero termico: da 2400 sulle Alpi di confine, a 3000 metri sull’Appennino.

Venti: in pianura deboli o localmente moderati occidedentali; sui rilievi moderati o localmente forti in quota: dai quadranti settentrionali su Alpi e Prealpi, meridionali sull’Appennino.

Altri fenomeni: alla notte e al primo mattino foschia sulla pianura, con nebbia a banchi sulla pianura pavese.