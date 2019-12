(red.) Il meteo del periodo natalizio? Fino a mercoledì flusso nordoccidentale intenso sull’arco alpino: vento forte da nord e nubi di stau sui rilievi di confine, dove sono possibili deboli nevicate intermittenti; altrove prevalentemente sereno o poco nuvoloso senza precipitazioni e con venti a tratti moderati dai quadranti occidentali. Giovedì flusso in attenuazione ma ancora stabile. Nella notte di venerdì passaggio di un debole impulso perturbato con scarsi effetti al suolo: qualche nube in più, possibile pioviggine in pianura, nevischio sui rilievi alpini. Dal fine settimana espansione di un robusto promontorio anticiclonico con tempo stabile e possibile nebbia in pianura.

PREVISIONE PER martedì 24 dicembre 2019

Stato del cielo: sulle Alpi di confine irregolarmente nuvoloso; altrove in generale sereno o velato, ma con temporanei annuvolomenti per il passaggio di nubi stratificate in quota nelle ore centrali.

Precipitazioni: assenti, salvo debole precipitazioni sui rilievi settentrionali. Neve oltre 1800-2000 metri.

Temperature: in pianura massime tra 10 e 12 °C.

Zero termico: variabile tra 2000 e 2500 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, a tratti moderati alla notte ed in serata; in montagna da moderati a forti settentrionali.

PREVISIONE PER mercoledì 25 dicembre 2019

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso, maggiori addensamenti sui rilievi più settentrionali.

Precipitazioni: assenti, salvo deboli nevicate sulle creste alpine di confine.

Temperature: minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 2 °C e 5 °C, massime tra 12 °C e 15°C.

Zero termico: attorno a 1800-2000 metri, in lieve abbassamento nel pomeriggio.

Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali, tendenti a disporsi da nord in serata; in montagna forti settentrionali.

PREVISIONE PER giovedì 26 dicembre 2019

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio nuvolosità in irregolare aumento, velato o nuvoloso in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in lieve o moderato calo. In pianura minime intorno a 0°C, massime intorno a 10°C.

Zero termico: attorno a 1700 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile; in montagna moderati settentrionali, in attenuazione a deboli dal mattino.

Altri fenomeni: gelate isolate in pianura alla notte ed al primo mattino.