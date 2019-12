lunedì 16 dicembre 2019ovunque molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli e discontinue sui settori centro-occidentali, in particolare dal pomeriggio. Neve oltre 1700 metri.

Temperature: minime in moderato o forte aumento, massime stazionarie ad est, in leggero calo sui settori centrali ed occidentali e sui rilievi; in pianura valori minimi attorno a 5°C, massimi attorno a 8-9°C.

Zero termico: intorno a 2400 metri sulla pianura, intorno a 2000-2200 metri su Alpi e Prealpi, in risalita a sera.