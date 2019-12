PREVISIONE PER martedì 10 dicembre 2019

Stato del cielo: sereno su tutti i settori eccetto annuvolamenti nella prima parte del giorno sulle Alpi di confine.

Precipitazioni: deboli nevicate oltre gli 800-1000 metri sui settori alpini di confine di Valchiavenna e Alta Valtellina nella notte e al mattino.

Temperature: minime stazionarie o in leggero calo ma raggiunte durante le ore serali. Massime in aumento in pianura, in calo sulle Alpi. Valori minimi in pianura tra 0-3 °C, massime tra 9-12 °C.

Zero termico: a 1200-1400 metri al mattino, in forte rialzo dal pomeriggio su Alpi e Prealpi occidentali.

Venti: in pianura moderati a carattere di Foehn al mattino sui settori occidentali, in attenuazione nel pomeriggio. Sulle Alpi moderati o forti settentrionali con Foehn nelle valli, specie settori del Lario.

Altri fenomeni: locali nebbie al mattino sul mantovano.