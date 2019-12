(red.) Sulla Lombardia il tempo è stabile grazie alla temporanea espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo. Tra lunedì 9 e martedì 10 si addosserà all’arco alpino una perturbazione atlantica, la quale provocherà un rinforzo della ventilazione e locali deboli precipitazioni. Le temperature sono attese in generale rialzo sulla pianura, in graduale calo sulle Alpi con l’inizio della nuova settimana.

PREVISIONE PER sabato 7 dicembre 2019

Stato del cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili. In serata nubi basse in formazione sulla Bassa Pianura. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili. In serata nubi basse in formazione sulla Bassa Pianura. Precipitazioni: assenti. Temperature: massime in pianura tra 6-10 °C. Zero termico: attorno a 2200-2400 metri. Venti: in pianura deboli o molto deboli occidentali. In montagna deboli o moderati da nord-ovest, tendenti a rinforzare sulle creste alpine. Altri fenomeni: Foschie e locali nebbie in serata sulla Bassa Pianura.

