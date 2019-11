Maltempo, riaprono le strade per i turisti verso la neve

(red.) Quello che si aprirà sabato 30 novembre per molti bresciani e turisti è il primo fine settimana alle prese con gli impianti sciistici. E ci sarà la possibilità di raggiungere la maggior parte delle vette, visto che i danni del maltempo dei giorni precedenti a mercoledì 27 si stanno risolvendo. Lo dice lo stesso presidente della Provincia Samuele Alghisi partendo dal fatto che riapre la provinciale 345 delle Tre Valle a Bienno e Bagolino e verso il Bazena e anche la sp 669 al Gaver.

Venerdì dovrebbe riaprire anche la strada verso l’alta Valtrompia, al Maniva, per il rifugio Bonardi. Il via libera arriva anche dal consigliere provinciale Antonio Bazzani e dal dirigente Riccardo Davini. Le intense nevicate e il pericolo di valanghe, vista la temperatura mite, avevano spinto a chiudere una serie di strade. A Campolaro di Bienno, per esempio, una slavina aveva quasi raggiunto alcune case e senza provocare feriti.

Colpa anche delle abbondanti piogge che indeboliscono il terreno. Altri disagi si erano registrati sulla sp 510 verso Zone a causa di una frana che ha portato a fermare la circolazione. Disagi anche in Valvestino, sul lago di Garda, oltre a Cevo e Lavenone. Tutte queste situazioni sono in via di risoluzione e soprattutto in montagna i turisti possono tirare un sospiro di sollievo, raggiungendo le vette imbiancate, anche in anticipo rispetto alla festa dell’Immacolata che tradizionalmente segna l’inizio della nuova stagione.