Maltempo, 140 residenti isolati per una frana ad Alone di Casto

(red.) Ha provocato danni anche nel bresciano l’ennesima perturbazione carica di pioggia e vento che ha colpito l’Italia nel fine settimana tra sabato 23 e ieri, domenica 24 novembre. Non si segnalano situazioni pericolose e il panorama è sotto controllo, ma ci sono alcune zone più a rischio. In particolare ad Alone di Casto, in Valsabbia, dove un versante pregno di acqua ha ceduto sabato sera. Tutto il materiale – circa 200 tonnellate – è finito sulla strada comunale e per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno. Ma il disagio riguarda le 140 persone che vivono nella piccola frazione e ora isolate. Fino a ieri mattina, domenica, il tratto di carreggiata è rimasto chiuso alla circolazione su ordinanza del Comune, mentre all’alba gli operai si sono mossi per rimuovere il materiale. Tuttavia la strada resta ancora chiusa e oggi, lunedì, altri accertamenti faranno capire la situazione e la possibilità del ripristino. Di conseguenza si può arrivare ad Alone a piedi da un sentiero o con i fuori strada verso la Valle Duppo.

Situazione monitorata anche sull’alto lago di Garda dove già nei giorni precedenti si erano avuti dei problemi. Sulla Gardesana tra Gargnano e Toscolano Maderno resta vigente il senso unico alternato a causa di una frana. Senso unico attivo anche tra Gargnano e Valvestino per due frane sulla provinciale. In un’altra parte della provincia, in Valtrompia, è il fiume Mella ingrossato dalle piogge a tenere i residenti con il fiato sospeso. E lo stesso corso d’acqua ha creato qualche disagio anche nella bassa bresciana dove alcuni terreni agricoli sono stati invasi dalle piccole esondazioni del fiume. Disagi limitati sul lago d’Iseo, tra cui un problema alla strada in via Zatti chiusa alla circolazione.

In Valcamonica, invece, i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme si sono dovuti muovere tra Pian Camuno e Montecampione per il crollo di un muro e che ha reso gli abitanti isolati. Infine, problemi sotto controllo anche sul lago di Garda dove tra l’altro ieri, domenica, era in corso un’esercitazione della Protezione civile e che ha lasciato sul posto dei sacchi pieni di sabbia per evitare l’esondazione del lago in alcuni tratti di Desenzano. Un altro disagio a Polpenazze per il crollo di un muretto lungo un argine. I dati a livello meteorologico parlano di oltre 190 millimetri di pioggia caduti in un mese ed era dal 2007 che le precipitazioni non erano così intense. Questa settimana non sono previste particolari situazioni critiche, se non mercoledì 27 novembre quando sono in programma altre piogge.