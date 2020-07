L’agosto di Bordighera: sereno, sicuro, sicuramente speciale

L’estate a Bordighera entra nel vivo con gli appuntamenti del mese di agosto: musica, arte, astronomia, animazione per una vacanza nel segno di divertimento, serenità e sicurezza.

I Giardini Lowe ospiteranno emozionanti appuntamenti musicali, a partire dalle due serate con l’Orchestra Sinfonica di Bordighera: sabato 1° agosto il Quartetto Novecento presenterà un viaggio tra le composizioni di Galliano, Bernstein, Brubeck e Piazzolla, mentre l’8 agosto l’ensemble di archi proporrà brani di Vivaldi, Morricone e Anderson. Sabato 15 agosto la giovane pianista e compositrice Veronica Rudian eseguirà le sue musiche in un concerto a fine benefico; le offerte libere raccolte saranno infatti devolute alla sezione cittadina della Protezione Civile. Gli appassionati di rhythm and blues, soul, rock and roll e funky non potranno perdere lo spettacolo dei Lost in Blues (19 agosto), mentre mercoledì 25 agosto la Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera regalerà agli spettatori brani di una passeggiata nel tempo che metterà a confronto tradizione e nuovi orizzonti.

Necessaria la prenotazione per tutti gli appuntamenti, per poter assicurare agli spettatori serenità e sicurezza ed una gestione degli spazi scrupolosa in ottemperanza alle misure di prevenzione Covid-19, per cui è stato redatto un protocollo apposito.

Il fine settimana che avrà inizio giovedì 20 agosto si svolgerà nel segno di arte e cultura. “Agorà – Arte in Piazza” (20-23 agosto) ospiterà l’artista Emiliano Maggi, che con le sue sculture e le sue performance inedite animerà le suggestive piazzette del paese alto; quest’anno l’evento sarà curato da Massimo Minnini della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, con la collaborazione dell’Accademia dei Fiori G. Balbo. Da sabato 22 agosto a sabato 12 settembre il Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana aprirà le sue porte a “Una timida antologia”, la personale di Pino Venditti, pittore che sa dialogare con la natura con grande talento. Sempre sabato 22, nella Chiesa di Santa Maria Maddalena, la storica dell’arte Anna Manzitti racconterà il gruppo marmoreo “Maddalena in gloria” di Filippo e Domenico Parodi, con l’accompagnamento di musica e letture, per “Liguria delle Arti”.

In calendario poi, nel corso del mese, tre serate di osservazione astronomica per scoprire Saturno (2 agosto), le stelle cadenti (14 agosto), la Via Lattea (21 agosto); l’appuntamento è fissato presso la spiaggia libera vicino allo stabilimento Corallo sul lungomare Argentina ed anche in questo caso massima sarà l’attenzione alla sicurezza: saranno organizzati più turni, dalle 21.30 alle 23.30 ogni mezz’ora, con un numero massimo di 15 persone per turno.

L’ultimo fine settimana di agosto la lettura e i libri saranno protagonisti nel centrale corso Italia, che ospiterà la VII edizione del Bordighera Book Festival con stand delle case editrici, incontri con gli autori, laboratori per bambini.

E ancora, per tutto il mese, gli appuntamenti con l’animazione di Bordighera Summer Fun, i sentieri e i paesaggi da scoprire, le ville storiche e i giardini… opportunità da scoprire per una vacanza divertente, interessante, sicura e serena.

Il programma, che comprende le indicazioni per prenotazioni e modalità di partecipazione agli eventi, è online sul sito istituzionale cittadino.