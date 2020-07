Tra mare e entroterra a Pietra Ligure: vivi un’estate all’insegna della bellezza!

Quando il mare incontra la montagna, quando le attività sportive incontrano i momenti gourmet, quando la bellezza e l’ospitalità sono i tratti caratteristici del luogo: tutto questo e molto altro puoi trovarlo a Pietra Ligure, cittadina della Riviera di Ponente della Liguria, terra che ti farà vivere grandi emozioni immergendoti nelle sue acque cristalline Bandiera Blu 2020 e ammirando il suo magico e affascinante entroterra.

Da luglio a settembre potrai vivere un’estate unica e speciale, soprattutto grazie al vasto calendario di esperienze del “Pietra Family Experience”: visite guidate, escursioni, sport e tante altre attività ti aspettano per farti assaporare la Liguria più autentica, di cui non potrai che innamorarti.

Quello di Pietra Ligure è un tipo di turismo “slow” capace di offrirti sentieri nella natura studiati ad hoc, come “Pietra Aromatica”, per farti ammirare le bellezze della macchia mediterranea con le sue erbe aromatiche e selvatiche, le passeggiate al Parco dell’Asinolla in compagnia di simpatici asini e altri animali, ma anche tour gastronomici dedicati alla cucina tradizionale ligure come le “Cene della Gastronomica”, percorso a tappe nelle osterie e nei ristoranti locali, e “Pietra Gourmet”, giro per le botteghe in cui sarà possibile degustare prodotti artigianali.

Ampio spazio è dedicato alle attività outdoor passando dal Sup lungo le coste pietresi, alla mountain bike, dallo snorkeling alla corsa vista mare con la ChicchiricchiRun di 8 chilometri prevista per sabato 15 agosto.

Non mancheranno le attività rilassanti capaci di liberare la mente e mantenere in forma il corpo come il risveglio muscolare sul mare, lo yoga tra i profumi e i colori della natura, il pilates in spiaggia al tramonto.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.pietraforever.it, la pagina Facebook Turismo Pietra Ligure – Pietra Forever, la pagina Instagram pietraforeverofficial oppure consultare il magazine del “Pietra Family Experience”, distribuito dal 10 luglio in tutto il territorio pietrese, con il calendario completo degli appuntamenti, le informazioni aggiornate sulle escursioni, le visite e le attività.

Per prenotare la propria esperienza è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche, contattabile ai numeri +39 019 62931550, +39 019 62931348, alla mail iat@comunepietraligure.it oppure recandosi presso la sede fisica in piazza Martiri della Libertà 29, aperta la domenica e il lunedì dalle 9,30 alle 12,30, dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.