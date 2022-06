Addio a Giuseppe Morandini, sindaco di Castelcovati per 30 anni

Castelcovati. E’ venuto a mancare, all’età di 92 anni, Flaminio Giuseppe Morandini, sindaco di Castelcovati (Brescia) per 30 anni, ma anche presidente dell’Associazione Comuni Bresciani, presidente dell’ospedale dei bambini di Brescia, presidente dell’ospedale di Orzinuovi, presidente dell’Ussl 34, giudice di pace a Chiari, fondatore della Cassa rurale ed artigiana di Castelcovati e della sezione locale Avis, di cui fu presidente.

Primo cittadino del comune bassaiolo dal 1960 al 1990 era apprezzato e noto per il suo impegno civile, per il quale si era profuso in molteplici attività ed iniziative, ottenendo anche l’onorificenza di Cavaliere e ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Vedovo da qualche anno, lascia i figli Marco e Antonella. I funerali si svolgeranno lunedì alle 14.30, con corteo funebre in partenza dalla sua abitazione in viale Caduti. In occasione delle esequie è stato indetto il lutto cittadino.