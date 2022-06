Remedello, lutto cittadino per il 18enne morto a Marmirolo

Remedello. Lutto cittadino a Remedello (Brescia) nel giorno dei funerali di Adrian Andrei Costin, il 18enne (avrebbe compiuto 19 anni tra qualche mese) morto in un terribile schianto avvenuto mercoledì a Marmirolo, nel Mantovano.

Lo ha deciso la giunta comunale, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia del ragazzo, di origini rumene e da tempo abitante nel paese bassaiolo con il padre e la compagna dell’uomo.

Un ragazzo benvoluto e stimato da tutta la comunità, che aveva trovato un impiego come attrezzista in un’azienda di Isorella, la Elvi srl, e che aveva deciso di andare a convivere a Peschiera del Garda con la fidanzata, una 17enne rimasta gravemente ferita nel medesimo sinistro e ricoverata in prognosi riservata al Civile di Brescia.

L’amministrazione comunale ha anche deciso di sospendere un evento sportivo in programma per sabato 11 giugno, la “River run”.

Non ancora fissata la data delle esequie.