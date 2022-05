Coldiretti, si è spento Francesco Franco Ferrari

Mairano. E’ deceduto nella mattinata di lunedì 23 maggio, nella sua abitazione di Mairano (Brescia), Francesco Franco Ferrari, ex numero uno di Coldiretti. Ferrari, 76 anni, lascia la moglie Giusi, i figli Filippo, Silvestro e Francesca. Malato da tempo, aveva sempre svolto attività nel mondo dell’agricoltura, come consigliere regionale in Lombardia, come parlamentare e infine anche come parlamentare europeo, oltre che da leader dell’Associazione degli agricoltori.

Non ancora fissati i funerali.