Rovato dà l’addio all’imprenditore Giacomo Conter

Rovato. Franciacorta in lutto per la scomparsa dell’imprenditore Giacomo Conter, patron del gruppo L’Alco, catena della grande distribuzione e cash&carry, sotto la cui sigla sono raggruppati supermercati, grandi magazzini e ipermercati.

Conter si è spento a 85 anni nella su casa di Rovato: iniziò con un negozio alimentare per poi allargarsi fino a realizzare diverse insegne tra i marchi Despar, Interspar, Eurospar e Altasfera Cash& Carry, con esercizi distribuiti tra Lombardia e Veneto.

Negli ultimi anni il gruppo L’Alco ha subito una pesante crisi, con il concordato del 2021 ed il passaggio alla veronese Migross e al gruppo Conad.

I funerali dell’imprenditore bresciano, che lascia moglie e tre figli, sono fissati per martedì 19 aprile, alle 10, nella Parrocchia Santa Maria Assunta di Rovato.