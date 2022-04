La scomparsa di Chiara Frugoni, medievalista e storica dell’arte

Pisa. Chiara Frugoni, storica e studiosa del Medioevo di prestigio internazionale con forti legami nella Bergamasca e nel Bresciano è scomparsa questa domenica all’età di 82 anni a Pisa, dov’era ricoverata all’ospedale di Cisanello. E’ stata autrice di libri tradotti in tutto il mondo su San Francesco d’Assisi e sull’arte medievale, della quale sapeva leggere i messaggi più nascosti.

Nata a Pisa il 4 febbraio 1940, Chiara Frugoni era figlia del medievista Arsenio. Si era laureata nel 1964 alla Sapienza di Roma e l’anno dopo era stata ammessa al Diploma di perfezionamento alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Nel 1974 era approdata all’insegnamento universitario. Chiamata a Pisa nel 1980 per occupare la cattedra di Storia medievale, vi era rimasta fino al 1988, trasferendosi poi all’università di Roma Tor Vergata, dove fu docente fino al 2000, anno in cui aveva rassegnato volontariamente le dimissioni.

Nel 1965 Chiara Frugoni aveva sposato lo storico dell’arte Salvatore Settis, dal quale aveva avuto tre figli. In secondo matrimonio si era unita nel 1991 a Donato Cioli.