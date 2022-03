Montichiari dà l’addio al mattatore Peppino Mura

(red.) Si è spento un volto ed una voce molto nota nel Bresciano, quella di Peppino Mura, mattatore del Cafè di Piöcc, compagnia di teatro dialettale di Montichiari.

Giuseppe Mura, per tutti Peppino, aveva 92 anni e fino a due anni fa saliva sui palchi bresciani portando in giro, da 50 anni, la tradizione della cultura e del dialetto bresciano.

Vasto cordoglio ha suscitato la scomparsa di Mura, come sottolineato anche il sindaco monteclarense, marco Togni, che, su Facebook ha voluto esprimere il cordoglio cittadino: «”Montichiari ha perso un pezzo importante della sua storia. Ciao Peppino, un abbraccio”.

I funerali sono fissati per mercoledì 30 marzo, a Montichiari, partendo dalla casa funeraria Coffani, di via Brescia, alle 8.45, quindi al Duomo cittadino.