Corte Franca, il “Number” dà l’addio al patron Mario Basalari

(red.) Si sono spente le luci e la musica per Mario Basalari, titolare e fondatore del “Number One”, mitico locale di Corte Franca, nel bresciano.

Il “Big boss”, com’era stato ribattezzato dai suoi estimatori, si è spento ad 80 anni, la maggior parte dei quali trascorsi sulle piste da ballo rese celebri non sono in provincia ma anche al di fuori dei confini regionali.

Il “Number”, così come era nota la discoteca da oltre 35mila metri quadrati per una capienza fino a 17mila persone (numeri impensabili nell’era attuale, afflitta dall’emergenza sanitaria del Covid 19), aveva aperto le porte negli anni Ottanta ed è rimasto sulla breccia per decenni, sotto le cure del suo patron, legatissimo alla sua “creatura” alla quale aveva dedicato moltissime risorse e tempo.

Basalari era spesso lui stesso in pista, elegante ed azzimato, con i baffi curati ed pollici alzati a favore degli obiettivi fotografici.

Lascia la moglie Tiziana ed il figlio Steven, da tempo suo diretto successore nella gestione dell’attività. I funerali sono fissati per questo lunedì pomeriggio alle 14,30 a Telgate (Bergamo), suo paese d’origine.