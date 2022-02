La Brescia musicale dà l’addio a Pierre Rossi

(red.) Brescia saluta a Pierre Rossi, personaggio molto noto nel panorama musicale di città e provincia, scomparso all’età di 69 anni. Titolare del negozio di strumenti “Magic Bus”, dapprima in vicolo Stazione e poi in via Corsica, e tecnico del suono molto apprezzato per la sua competenza, era anche musicista, componente degli “Hot Ice Cream”, storica band della provincia. Rossi lascia moglie e quattro figli.

L’ultimo saluto è fissato per venerdì 18 febbraio alle 10,30 al tempio crematorio di Sant’Eufemia, partendo dalla casa del commiato di via Bravo 24 a Leno.