Montichiari dice addio a Edvige Zamboni, 109 anni

(red.) Lo scorso 2 gennaio aveva compiuto 109 anni ed era quindi la persona più anziana della provincia di Brescia. La signora Edvige Zamboni vedova Zanetti, di Montichiari, è spirata venerdì dopo aver vissuto gli ultimi anni nella frazione Sant’Antonio in casa di Flora, la più giovane dei suoi otto figli, mentre fino a qualche anno prima abitava da sola nella frazione di Santa Giustina. I funerali sono in programma alle 8,45 di lunedì 31 gennaio in Duomo, partendo dalla Casa funeraria Coffani di via Brescia.

Meno di un mese fa, lo ricordiamo, se n’era andata – anche lei a 109 anni – un’altra decana tra i bresciani, la signora Emilia Rosa Freato, di Calvisano.