Rovato, mercoledì l’ultimo saluto ad Alberto Bergomi

(red.) Sono fissati per mercoledì 26 gennaio alle 15 alla parrocchiale di Santa Maria Assunta di Rovato (Brescia) i funerali di Alberto Bergomi, il 34enne deceduto nel tragico frontale avvenuto domenica sulla Corda Molle, in territorio di Torbole Casaglia.

Il feretro dell’imprenditore, molto noto in Franciacorta per le sue attività nel settore dell’edilizia e della ristorazione, partirà alle 14,40 dall’abitazione di via via Asseselli 5 a Villa, frazione di Erbusco, dove il 34enne viveva con la compagna Stefania.

Bergomi sarà poi tumulato nella tomba di famiglia a Cazzago San Martino.

Vasto il cordoglio nel paese franciacortino dove Bergomi era molto apprezzato per le sue diverse attività. Era stato anche presidente del Gruppo Giovani di Ance Brescia.