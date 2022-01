Zambelli: “Sassoli, un avversario leale, un politico onesto e capace”

(red.) “Ho appreso con estremo dolore la notizia della scomparsa del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli”, ha scritto in una nota per la stampa l’europarlamentare bresciana Stefania Zambelli (gruppo Identità e Democrazia). “Nonostante le nostre differenze politiche, David è sempre stato un avversario leale, un ottimo politico, onesto e capace, con cui ho sempre avuto un buon rapporto personale”.

“Ricordo con particolare emozione due sue chiamate telefoniche”, aggiunge Zambelli, “nelle quali mi ha incoraggiato a combattere la terribile malattia di cui entrambi abbiamo fatto esperienza. Le sue parole in quelle occasioni sono state di estremo conforto. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e a tutto il suo staff”.