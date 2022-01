Calvisano, addio ad Emilia: la decana della provincia di Brescia

(red.) Si è spenta serenamente, a 109 anni, Emilia Rosa Freato, la decana della provincia di Brescia, deceduta domenica mattina alla casa di riposo Beata Cristina di Calvisano.

La donna più longeva del bresciano, e la 27esima in Italia, era nata il 6 giugno 1912 nel paese della Bassa da cui non si è mai allontanata. Ha attraversato indenne due guerre mondiali e anche il Covid, nel 2020, contratto in forma asintomatica.

Madre di quattro figli, aveva sposato il marito Umberto nel 1936 e aveva sempre lavorato nel settore dell’agricoltura. Da alcuni anni era ospite della residenza per anziani dove aveva potuto festeggiare, circondata dall’affetto della famiglia, i suoi importanti genetliaci, fino a che il diffondersi del coronavirus aveva imposto alcune limitazioni ai festeggiamenti.

I funerali di Emilia Rosa sono fissati per martedì 11 gennaio alle 11,30 nella chiesa delle Bradelle di Calvisano.