Scomparsa Ziliani, “Da lui grande impulso all’enologia italiana”

(red.) “Franco Ziliani è stato un grande innovatore e, grazie alla sua straordinaria intuizione, oggi la Franciacorta e le sue bollicine sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Il territorio bresciano deve molto a persone come Ziliani, persone che hanno creduto in un’idea alla quale hanno dedicato l’intera vita, riuscendo a ottenere risultati ammirevoli che hanno permesso di rendere Brescia famosa in Italia e all’estero”.

Queste le parole del presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, sulla scomparsa del “patron inventore” delle celebri bollicine.

“Franciacorta non è solo un vino: è passione, fatica, lavoro, innovazione, continua ricerca e propensione verso il futuro e il nome di Franco Ziliani sarà sempre ricordato per il grande impulso dato all’enologia italiana. Mi unisco sentitamente al cordoglio della famiglia e di tutti i produttori di Franciacorta; sono certo che l’esempio di Ziliani li accompagnerà per sempre”.