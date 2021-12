Brescia, è morto l’avvocato Arturo Gussago

(red.) E’ morto improvvisamente, nel giorno della Vigilia di Natale, probabilmente per un malore, l’avvocato penalista Arturo Gussago. Il legale aveva 65 anni.

A 18 anni era stato coinvolto (e poi arrestato) nell’inchiesta sulla strage di piazza Loggia: per lui venne richiesto l’ergastolo e venne poi assolto con formula piena.

Ai tempi della vicenda era un grande amico di Silvio Ferrari, il giovane neofascista che morì poco prima della strage, dilaniato dalla deflagrazione della bomba che stava andando a collocare presso la sede della Cisl bresciana il 19 maggio del 1974.

I funerali sono fissati per questo lunedì 27 dicembre, alle 15,30, nella chiesa di Sant’Afra, a Brescia.