Scomparsa Aldo Rebecchi, aperta il Loggia la camera ardente

(red.) Sono già diversi i bresciani che, mercoledì 8 dicembre, si sono recati nel salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia per dare un saluto ad Aldo Rebecchi, ex parlamentare e sindacalista, scomparso lunedì a 75 anni per le conseguenze di una grave polmonite.

La camera ardente, aperta dalle 10, resterà accessibile alle visite fino alle 18 di questo mercoledì e, giovedì, dalle 9 alle 18.

I funerali sono fissati venerdì 10 dicembre alle 10.30 nel Duomo Nuovo. Rebecchi lascia la figlia Francesca che, nel volgere di soli 8 mesi, ha subito la perdita anche della mamma Giuditta. Un telegramma di condoglianze alla famiglia e alla città è arrivato dal ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini.

Per accedere a palazzo Loggia è necessario esibire il Green Pass all’ingresso, indossare la mascherina di protezione e mantenere il distanziamento.