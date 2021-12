Scomparsa Rebecchi: “Persona perbene e onesta, a Brescia mancherà”

(red.). “Esprimo le mie più profonde condoglianze per la scomparsa di Aldo Rebecchi”, dichiara, in una nota, Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, commentando la scomparsa di Aldo Rebecchi.

“Anche chi come me ha sempre militato in uno schieramento politico avverso, non può non riconoscere nella sua figura e nella sua storia quella di una persona perbene e intellettualmente onesta che, prima attraverso il lavoro nel sindacato e poi con l’attività politica, si è sempre adoperata per la crescita economica e sociale della sua città. A Brescia e ai bresciani mancheranno i suoi toni sempre pacati, la sua dedizione e il suo impegno, costanti durante tutta la sua vita e le sue azioni”.