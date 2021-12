Scomparsa Rebecchi, il cordoglio della Fondazione Micheletti

(red.) Lunedì 6 dicembre è mancato il presidente della Fondazione “Luigi Micheletti”, on. Aldo Rebecchi. “Con la sua scomparsa”, si legge in una nota della fondazione, “viene meno una delle figure di primo piano del mondo politico e sindacale bresciano. Dopo lunghi anni di impegno nel sindacato (dal 1980 all’87 è stato segretario generale della Cgil bresciana), a livello parlamentare (dal 1987 al 2001 deputato alla Camera eletto nelle liste del Pci e poi delle formazioni che arrivarono alla costituzione del Pd) e nell’Amministrazione provinciale di Brescia, dal 2011 Aldo Rebecchi è stato presidente della Fondazione Micheletti e ha contribuito in modo significativo al radicamento delle nostre attività e allo sviluppo del progetto del Musil – Museo dell’Industria e del Lavoro di Brescia”.

“Il personale e i collaboratori della Fondazione nel ricordare, con commozione e affetto, la personalità del presidente e il suo lavoro accurato e appassionato, si uniscono al dolore dei suoi famigliari, dei colleghi e amici e alla vasta schiera di coloro che hanno avuto modo di apprezzarne l’impegno politico, la competenza amministrativa, il rigore intellettuale e le qualità umane”.