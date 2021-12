Scomparsa Rebecchi: “Addio ad un pezzo importante della politica bresciana”

(red.) Proseguono le attestazioni di stima per Aldo Rebecchi, parlamentare bresciano scomparso lunedì a 75 anni per le conseguenze di una grave polmonite. Dopo le parole di stima del sindaco Emilio Del Bono e di Viviana Beccalossi, anche il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, ha rivolto un saluto all’ex sindacalista.

“Commosso”, si legge in una nota, “partecipo al lutto di Francesca Rebecchi per la prematura morte del padre Aldo. Con lui se ne va un pezzo importante di politica bresciana. Il suo modo intelligente, pacato, sensibile, con il quale ha rivestito ruoli importanti in Parlamento, in Provincia e in Comune, lo ha sempre contraddistinto e ha sempre evidenziato la sua passione in ogni impegno, volto al bene della comunità. Caro Aldo, Brescia non ti dimenticherà”.