La scomparsa di Aldo Rebecchi, sindacalista e parlamentare

(red.) Aveva 75 anni Aldo Rebecchi, storico esponente del Pci, poi Ds e successivamente Pd, scomparso a Brescia per le conseguenze di una grave forma di polmonite. Perito tecnico dipendente dell’Enel, era stato prima sindacalista degli elettrici e poi, dal 1980 al 1987, segretario generale della Camera del Lavoro di Brescia.

Passato dal sindacato al partito venne eletto parlamentare per quattro legislature, fu anche consigliere e vice presidente della Provincia. E’ stato per anni presidente del Banco di Prova, l’ente che si occupa della certificazione delle armi.

Con una nota, il sindaco Emilio Del Bono, la giunta e il consiglio comunale di Brescia “si stringono intorno a Francesca Rebecchi per la prematura morte del padre Aldo. La scomparsa di Aldo Rebecchi ha lasciato tutta l’amministrazione comunale nello sgomento, da lungo tempo uomo delle istituzioni e da sempre impegnato nella vita politica bresciana. Nei decenni ha rivestito ruoli importanti nel sindacato, in Parlamento, in Provincia e in Comune, fino agli incarichi attuali come presidente della Fondazione Musil e del Banco Nazionale di prova. La sua esperienza, la sua pacatezza e la sua lucida visione di una politica sempre votata al bene comune lo hanno guidato in tutti i suoi incarichi politici e istituzionali, contraddistinguendolo per uno stile sobrio ma efficace, capace di mettere al centro il bene della sua amata Brescia”.

“La perdita di Aldo Rebecchi ci colpisce in modo grave e personale. Aldo è stato un amico, un compagno di viaggio, un fidato collaboratore di questa amministrazione e un punto di riferimento per il nostro modo di fare politica”, ha commentato il sindaco Emilio Del Bono. “Ci stringiamo con calore alla figlia Francesca a cui va tutta la nostra vicinanza. A noi resta il ricordo di una persona perbene che ha dato tutto a questa città. Oggi Brescia è più povera, perde uno dei suoi figli migliori”.