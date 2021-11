La scomparsa di Giancarlo Tarquini, guidò la Procura di Brescia

(red.) Giancarlo Tarquini, magistrato, giurista ed ex procuratore capo di Brescia è morto a 82 anni a Reggio Emilia, dov’era nato il 30 gennaio 1939. Aveva iniziato come pretore a Pavia e poi sostituto procuratore a Parma per approdare come pubblico ministero a Reggio per 19 anni. Poi altri sette anni a Parma come procuratore capo e infine l’arrivo nel 1997 alla guida della Procura di Brescia.

Dopo una carriera in magistratura lunga 43 anni, nel dicembre del 2010 – all’età di 70 anni – era andato in pensione. Nella nostra provincia ha coordinato inchieste importanti come il sequestro dell’imprenditore tessile Giuseppe Soffiantini nel 1997 e l’omicidio di Desirée Piovanelli, la ragazza di 14 anni uccisa a Leno il 28 settembre 2002, il delitto dei coniugi Donegani e l’assassinio di Clara Bugna, moglie di Bruno Lorandi.