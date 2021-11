La scomparsa di Renzo Capra, storico presidente di Asm

(red.) Renzo Capra, per un ventennio ai vertici della Asm, l’azienda dei servizi municipalizzati di Brescia dov’era entrato come dirigente nel 1965 per poi diventarne prima direttore generale e poi presidente e che ha governato con fermezza e capacità unanimemente riconosciute, è morto all’età di 92 anni.

Dopo la fusione con Aem del 2007, era stato fino al 2009 presidente del consiglio di sorveglianza di A2A, la nuova multiutility bresciana-milanese. Ingegnere elettronico, Capra era nato a Ponte dell’Olio (Piacenza) il 26 settembre 1929.

Tra le molte manifestazioni di cordoglio, quella del sindaco Emilio Del Bono e della giunta di Palazzo Loggia: “Riconosciuto da tutti come manager e professionista attento e competente, Capra è stato positivo protagonista di cambiamenti fondamentali a cui è andata incontro la città di Brescia”, si legge in una nota. “Tutta l’amministrazione esprime grande vicinanza ai familiari e agli amici per l’improvvisa perdita che ha privato Brescia di una figura importante per la nostra comunità. È stato un grande protagonista dei servizi pubblici locali e ha lasciato in eredità alla città un’azienda sana e innovativa, in grado di competere alla pari con multiutility di città come Milano. Capra ha conciliato tutto questo con una forte sensibilità sociale che ha contraddistinto e caratterizzato tutto il suo operato. E’ stato un grande protagonista del Novecento bresciano”.