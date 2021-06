La scomparsa di Ettore Camozzi, aveva 53 anni

(red.) Il mondo dell’imprenditoria bresciana è in lutto per la scomparsa di Ettore Camozzi, 53 anni, vittima di un male incurabile. Faceva parte di una delle più note famiglie di industriali della nostra provincia, originaria di Lumezzane, proprietaria del Gruppo Camozzi fondato nel 1964 dal padre Attilio (scomparso nel 2015) e del quale oggi è presidente il fratello Lodovico.

Il Gruppo Camozzi è una multinazionale attiva in diversi settori che spaziano dall’automazione industriale alle macchine tessili, dallo stampaggio della plastica alla carpenteria metallica e alle lavorazioni di precisione per ingranaggi pesanti.

La salma riposa presso la Casa del commiato Benedini, al numero 11 di via Ragazzi del ’99 a Lumezzane Sant’Apollonio e i funerali si svolgeranno martedì 8 giugno alle 10,30, nella parrocchia di Lumezzane San Sebastiano.