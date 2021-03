La scomparsa di Adelio Terraroli, parlamentare e segretario del Pci bresciano

(red.) Adelio Terraroli, per tre legislature parlamentare e per otto anni – fino al 1968 – segretario provinciale del Partito comunista italiano a Brescia, nella notte tra venerdì e sabato è spirato all’Ospedale Civile, dove era ricoverato da qualche tempo. Aveva 89 anni. A lungo uomo forte del Pci bresciano, era stato anche consigliere regionale e consigliere comunale a Palazzo Loggia.

Adelio Terraroli sarebbe dovuto intervenire dal palco della manifestazione in piazza della Loggia il 28 maggio 1974, dopo il sindacalista Franco Castrezzati durante il discorso del quale scoppiò la bomba. Negli anni successivi si è sempre battuto perché si arrivasse alla verità sugli esecutori e i mandanti della strage. La camera ardente è stata allestita all’obitorio del Civile.