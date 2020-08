Legale bresciano perde la vita mentre è in vacanza in Croazia

(red.) Solo il 9 agosto scorso aveva compiuto 52 anni Giuseppe Amato, avvocato civilista bresciano molto conosciuto in città come appartenente allo Studio associato Amato e Matera, fondato dai suoi genitori, che ha perso la vita per infarto durante una vacanza in barca in Croazia con la famiglia e una coppia di amici.

Sposato e con due bambine, Amato era nato a Catania nel 1968 e aveva frequentato il liceo classico Arnaldo a Brescia prima di laurearsi a Pavia in Giurisprudenza nel 1992.

Dopo alcune esperienze anche a Londra e poi a Milano aveva esercitato a lungo in città nello studio di famiglia, dove lavorava anche la moglie Laura.

Si occupava di diritto societario e fallimentare ed era docente a contratto di Diritto privato alla Statale di Brescia.