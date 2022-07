Mazzali (Fdi): “30 mila euro per aumentare la sicurezza in Valtenesi”

Milano. “30.000 euro dall’assessorato alla Sicurezza per contribuire al finanziamento di un progetto per la Sicurezza Urbana con il carattere di sperimentazione nei comuni dell’Unione Valtenesi, provincia di Brescia. Avevo chiesto questi fondi all’assessore De Corato, da cui ero andata in rappresentanza dei sindaci del Bresciano della zona interessata dall’allarme sicurezza lanciato dopo i gravi fatti delle molestie e delle aggressioni sul treno e nelle stazioni.

Dopo la maxirissa alla stazione di Peschiera del Garda dello scorso 2 giugno e dopo le violenze sessuali sul treno di ritorno, c’era necessità di focalizzare l’attenzione su quel territorio. I sindaci hanno chiesto a gran voce un aiuto dalla Regione e noi non potevamo essere sordi a queste legittime richieste.

Per questo, insieme al sindaco di Padenghe Albino Zuliani, delegato alla sicurezza per l’Unione Valtenesi, ho incontrato l’assessore De Corato nei giorni scorsi. Tra i possibili strumenti in nostro potere, abbiamo scelto di portare avanti un accordo di collaborazione e abbiamo reperito 30.000 euro per aumentare le ore di presenza degli agenti sul territorio e far fronte ai periodi estivi più complicati a causa dell’importante aumento del flusso turistico. Questo quello che ha fatto Regione. Ovviamente l’aiuto maggiore dovrebbe venire dal Governo centrale e dal Ministero, ma fino a oggi non ha fatto abbastanza per tenere in sicurezza i nostri cittadini”. Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.