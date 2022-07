Ghiroldi (Lega): “Regione aggiornerà le tariffe aggiuntive a gettone”

Milano. È stato approvato l’ordine del giorno, in sede di discussione di assestamento di bilancio 2022-2024 di Regione Lombardia, per l’aggiornamento delle tariffe per il servizio di emergenza urgenza extraospedaliero lombardo. In merito è intervenuto il Consigliere regionale della Lega, membro della Commissione sanità al Pirellone e firmatario del testo, Francesco Ghiroldi.

“Aggiornare le tariffe aggiuntive “a gettone” per la gestione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero in convenzione: questo è l’impegno che l’aula del Consiglio regionale ha rivolto alla Giunta per riconosce gli adeguamenti per le tariffe applicate alle attività svolte da AREU, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza”.

“Il provvedimento – spiega Ghiroldi – è stato adottato tenendo conto dei costi dei servizi e delle modalità di esecuzione che espongono le associazioni a significative perdite economiche. Infatti, AREU dalla sua costituzione a oggi ha implementato e riorganizzato il sistema di gestione dell’emergenza urgenza extraospedaliera regionale ponendo particolare attenzione alla capillare diffusione sul territorio lombardo; si tratta di un servizio fondamentale nella gestione e nel coordinamento di attività trasfusionali, trasporto sanitari, organi e tessuti destinati ai trapianti”.

“Il mio ringraziamento va a Regione Lombardia e al collega Emanuele Monti (Lega) presidente della Commissione sanità e primo firmatario dell’ordine del giorno approvato dall’aula del Consiglio regionale della Lombardia”.