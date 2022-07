Oratori bresciani, dal Pirellone fondo da 66mila euro

Brescia. «Grazie a Regione Lombardia prosegue l’impegno per sostenere e valorizzare la funzione sociale ed educativa delle parrocchie mediante gli oratori, infatti per il 2022 sono stati stanziati 700mila euro a favore delle 11 Diocesi lombarde».

Lo ha dichiarato Floriano Massardi, consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega, in merito alla pubblicazione sul Burl, il Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, della graduatoria per l’assegnazione del contributo annuale alle Diocesi.

«Come affermato dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli, gli oratori sono realtà territoriali importanti che svolgono un ruolo fondamentale nel tessuto sociale, nella formazione e aggregazione per i giovani. Di questi contributi ben 66.278 euro andranno alla Diocesi di Brescia per sostenere le attività nelle nostre comunità» ha aggiunto Massardi.

«Queste realtà sono veri e propri punti di riferimento per la collettività anche per combattere il disagio giovanile e favorire una maggiore socialità in età scolastica, senza dimenticare l’aiuto indispensabile per la conciliazione vita-lavoro delle famiglie. Proprio per questo Regione Lombardia continua a investire importanti risorse per rendere sempre più efficace e adeguato il mondo degli oratori, garantendo quei servizi al territorio altrimenti assenti» ha concluso Massardi.