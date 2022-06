M5S: “Fontana rimandato dalla Lega e con Moratti contro”

Milano. Di Marco (M5S): «Fontana sarà anche il candidato naturale del centrodestra, ma a quanto pare non è ancora quello ufficiale. L’esame di maturità con i vertici della Lega ha di fatto rimandato ancora una volta il governatore e la sua ricandidatura. Anche all’interno della maggioranza pare chiaro come il volto del governatore sia associato a tutte le inadeguatezze dimostrate dal centrodestra in Lombardia.

Fallimenti che nessuno in Lombardia ha dimenticato nemmeno la vicepresidente Moratti, chiamata in corsa a mettere le toppe sui disastri e sulle gaffe dell’ex Assessore Gallera, e che ancora oggi ha rimarcato la propria sfiducia nei confronti di Fontana, rinnovando la volontà a candidarsi contro di lui.

Una situazione mai vista prima. La crisi del centrodestra, così come i risultati dei ballottaggi, devono essere un segnale per tutti coloro i quali intendano costruire una proposta compatta e concreta, che sappia essere alternativa a quanto questa amministrazione non ha saputo fare.

Una proposta che parta dai bisogni dei cittadini e dei territori, non dai giochi di potere e dalle congiure di palazzo che sono ormai gli unici argomenti del centrodestra» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia.