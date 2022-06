Girelli (Pd): “Piano Cave, Regione accolga istanze del territorio bresciano”

Milano. “In attesa che in Consiglio regionale prenda il via l’iter di approvazione definitiva del Piano Cave, è opportuno che Regione Lombardia dialoghi con i territori. Tuttavia, vogliamo ribadire che su un tema importante e cruciale per il nostro futuro è bene costruire un piano condiviso con le amministrazioni locali, evitando scelte dirigistiche”, lo dichiara il Consigliere regionale Gian Antonio Girelli, componente della commissione regionale VI Ambiente e protezione civile, a seguito della visita di oggi a Brescia dell’Assessore all’Ambiente Raffaele Cattaneo.

“Ci fa piacere sapere che l’assessore Cattaneo abbia voluto visitare alcuni ambiti estrattivi della nostra provincia – spiega Gianni Girelli – Siamo certi anche della sua attenzione rispetto ad alcune necessarie correzioni che il Piano Cave della Provincia di Brescia dovrà fare e che sono in linea con il documento allegato al Piano redatto dalla Provincia di Brescia e anche dalle Direzione del Partito Democratico Bresciano. In particolare è fondamentale portare le volumetrie d’estrazione ad un valore commisurato alle reali esigenze del territorio bresciano, cioè tra i 35 e un massimo di 39 milioni di metri cubi, attraverso l’incremento della volumetria che si prevede di ricavare dal recupero di rifiuti inerti, da scorie di acciaieria trattate, da materiale di recupero di cave di marmo e da terre e rocce da scavo e similari quale elemento caratterizzante per un processo di rafforzamento di un sistema di economia circolare, propedeutico ad incentivare un modello di sviluppo sostenibile che preveda la riduzione di consumo di suolo per il territorio bresciano.”

“Siamo fiduciosi che l’Assessore Cattaneo – conclude Girelli – sarà attento rispetto alle rivendicazioni del territorio bresciano, dentro un’idea di sviluppo economico sostenibile, che coniughi economia e ambiente, e che premi gli esempi virtuosi di economia circolare.”