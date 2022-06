Verni (M5S) sulle carceri: “Centrodestra pericoloso e sordo ai bisogni dei cittadini”

Milano. Simone Verni (M5S Lombardia): “Vite spezzate all’interno delle carceri, fragilità psichiche mal gestite, perché le priorità, per questo governo di centrodestra, non sono quelle del cittadino e dei suoi bisogni, ma meramente elettorali. Due suicidi in pochi giorni all’interno delle carceri, due giovani vite che necessitavano di un inserimento in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza per gli autori di reati affetti da disturbi mentali. In Lombardia di Rems ne esiste solo una e i lavori per la seconda sono in forte ritardo. La politica ha il compito di abbracciare e accogliere il bisogno dei cittadini, specialmente dei più fragili. D’altronde negli ultimi mesi, nonostante la crisi energetica ed economica, Regione Lombardia, trainata dalla Lega, ha avuto come unica priorità l’approvazione di una legge (probabilmente pure incostituzionale) sullo spiedo bresciano, piuttosto che aiutare le attività produttive e sostenere le famiglie”, conclude il Consigliere pentastellato Simone Verni.