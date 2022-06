Innovazione in agricoltura, Massardi (Lega): “Segnale forte di Regione”

Milano. “Un forte e concreto segnale, da parte di Regione Lombardia, che persegue l’obiettivo dell’innovazione e dell’aumento di redditività delle imprese agricole”, così Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega a Palazzo Pirelli, interviene in merito al bando regionale “Incentivi per l’attività di consulenza aziendale” con una dotazione finanziaria da 3 milioni e 200 mila euro.

“Le risorse – continua Massardi – sono finalizzate al sostegno dei servizi di consulenza, articolati in un progetto realizzato da tecnici qualificati. La finalità è quella di sostenere gli imprenditori agricoli, i silvicoltori nella gestione aziendale, per il miglioramento dei risultati economici, la sostenibilità ambientale, il rispetto del clima, la diffusione dell’innovazione e la crescita delle competenze professionali”.

“Agricoltori, giovani agricoltori e silvicoltori sono i soggetti che possono beneficiare del bando, in quanto ‘destinatari finali’ dei servizi di consulenza. Il contributo concesso è pari all’80% del costo ammesso a fronte della dimostrazione dell’avvenuto pagamento del restante 20% da parte dei destinatari finali della consulenza stessa”.

La domanda può essere presentata da oggi, 6 giugno, e fino alle ore 16:00 del 30 settembre 2022.