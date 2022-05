Rimozione amianto, finanziati tutti e 9 i progetti bresciani per quasi un milione

Brescia. Dopo l’emissione di uno specifico bando per “l’assegnazione di contributi agli Enti locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione”, Regione Lombardia ha deciso di finanziare tutte le 119 istanze giunte in graduatoria per un totale di 13,5 milioni di euro. “In particolare – spiega il consigliere regionale Francesca Ceruti – per la provincia di Brescia si tratta di 9 Comuni beneficiari di uno stanziamento complessivo di 962.708 euro”.

“Un sostegno importante – continua Francesca Ceruti – per la difesa della salute dei cittadini e dell’ecosistema lombardo. I contributi economici della Regione sono destinati a sostenere gli Enti locali nella rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, compreso il successivo eventuale ripristino dei manufatti. Sono comprese nel bando anche le spese tecniche per la realizzazione dei lavori nel limite del 10% delle spese ammissibili”. “Il finanziamento, a fondo perduto, fino al 100% dell’importo della spesa prevede una soglia massima di contributo pari a 250 mila euro per ogni rimozione”.

Ecco i Comuni beneficiari in provincia di Brescia:

MILZANO € 197.847 €

BORGO SAN GIACOMO € 130.000 €

NAVE € 47.011 €

GHEDI € 210.000 €

LENO € 106.511 €

CHIARI € 105.058 €

VOBARNO € 106.779 €

FLERO € 53.643 €

PERTICA BASSA € 5.856 €