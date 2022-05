Efficienza energetica, Massardi (Lega): “Oltre 10,7 milioni di euro per le Pmi”

Milano. Regione Lombardia ha approvato i criteri del bando efficienza energetica commercio, ristorazione e servizi, finalizzata a sostenere gli interventi di efficientamento energetico delle micro e piccole imprese dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, aggravati anche dalla crisi internazionale in corso. In merito è intervenuto il Consigliere regionale vicecapogruppo della Lega Floriano Massardi. “La dotazione finanziaria ammonta a 10.745.500 euro. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo, a fondo perduto, fino al 50% delle spese ammissibili per l’efficientamento energetico: il contributo massimo concedibile è di 30mila euro mentre l’investimento minimo deve essere di almeno 4mila euro”.

“Le domande di partecipazione devono essere trasmesse online, con firma digitale, tramite il sito di infocamere dal 15 giugno e fino al 15 dicembre 2022. Con questa misura Regione Lombardia destina importanti risorse in sostegno del tessuto economico lombardo per l’acquisto di nuove attrezzature funzionali a una migliore gestione energetica” conclude Massardi.