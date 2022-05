Il premio Rosa Camuna a Giacomo Agostini ed Ettore Prandini

Milano. Questa domenica mattina in occasione della Festa della Lombardia, che ricorda la battaglia di Legnano del 1176 vinta dai comuni dell’Italia settentrionale (uniti nella Lega Lombarda) contro l’esercito imperiale di Federico Barbarossa, sono stati consegnati cinque premi ‘Rosa Camuna’ e dieci menzioni speciali, oltre ai ‘premi speciali’ assegnati dal presidente della Regione, Attilio Fontana.

La commissione di giuria, presieduta dal presidente del consiglio regionale, Alessandro Fermi, ha unanimemente assegnato il premio Rosa Camuna al campione motociclistico di Lovere Giacomo Agostini, vincitore di 15 titoli mondiali, 123 Gran Premi, 18 titoli italiani e 10 Tourist Trophy,; a don Bassano Pirovano, sacerdote dell’Opera Don Guanella, fondatore nel 1987 della comunità per tossicodipendenti Tetto Fraterno, che ospita fino a 20 persone e offre quotidianamente pasti a 70 bisognosi; a Roberto Brusati, chirurgo maxillo facciale all’Ospedale San Paolo di Milano, che in collaborazione con la Fondazione Operation Smile Italia Onlus ha creato la prima Smile House italiana operando in tutto il mondo; a Ettore Prandini (nella foto), imprenditore zootecnico e vitivinicolo bresciano, dal 2018 presidente nazionale di Coldiretti; al giornalista e scrittore Cesare Cavalleri, direttore delle Edizioni Italiane Ares e della rivista Studi Cattolici, insignito nel 2004 della medaglia d’oro al merito della Cultura Cattolica.

“Con la Rosa Camuna a Ettore Prandini abbiamo voluto consegnare idealmente la massima onorificenza della Regione Lombardia alle migliaia di agricoltori bresciani che ogni giorno lavorano e fanno sacrifici per portare sulle tavole di tutto il mondo la vera eccellenza. Prandini, come tanti altri imprenditori, è impegnato a rappresentarli in un momento di grande cambiamento e nuove sfide, non tutte facili”, ha commentato Viviana Beccalossi, presidente del gruppo Misto nel consiglio regionale della Lombardia.