Spiedo bresciano, approvato in commissione il progetto di legge Massardi

Milano. È stato approvato questo pomeriggio in IV commissione attività produttive di Regione Lombardia il progetto di legge per la valorizzazione dei piatti tipici lombardi a base di selvaggina. In merito è intervenuto il Consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega Floriano Massardi, promotore della proposta di legge.

“Sono molto soddisfatto dell’esito positivo di questo importante progetto che ha impegnato la Commissione nelle ultime settimane – dichiara Massardi. Come ormai noto, dal 2014 la normativa vigente vieta la vendita di parti di avifauna cacciabile per fini commerciali, ma non il consumo. Una stortura legislativa che mette a rischio una tradizione millenaria profondamente radicata, per quanto riguarda lo spiedo, nel territorio bresciano”.

“Bene quindi il passaggio di questa importante proposta di legge per tutelare il patrimonio gastronomico del nostro territorio.

Per questo ringrazio i colleghi e gli uffici che hanno contribuito a migliorare il testo e ricordo – prosegue Massardi – che in tema venatorio la Corte costituzionale ha già dato più volte ragione a Regione Lombardia”.

“Progetto – conclude Massardi – che sta riscuotendo nel bresciano un interesse importante, ben 50 sindaci di ogni colore politico si sono mobilitati per venire in Aula martedì 24 giorno del voto. Intenzione che conferma, ancora una volta, la bontà del progetto per non perdere una tradizione secolare che ha contraddistinto la provincia di Brescia” conclude Massardi.