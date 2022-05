Prevenzione sulla sicurezza, Regione stanzia 100 mila euro

Milano. Regione Lombardia ha stanziato 100.000 euro da destinare ai Comuni per il finanziamento di iniziative di sensibilizzazione e prevenzione in materia di sicurezza, da realizzare anche in collaborazione con le associazioni di volontariato. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale.

Tra le iniziative finanziate da Regione nel 2022, i progetti di formazione e informazione contro i furti e le truffe agli, incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani all’educazione stradale e al corretto uso di monopattini. Ed ancora i servizi svolti dalla Polizia locale (Smart), soprattutto nel fine settimana di notte. “Le associazioni di volontariato – ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza – sono un punto di riferimento importante sui territori. Abbiamo voluto coinvolgerle per le azioni costanti e quotidiane a supporto dei Comuni per la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare gli anziani. Rappresentano un presidio fondamentale per i più deboli”.