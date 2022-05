Massardi (Lega): “Dalla Regione 1 milione contro lo spreco alimentare”

Milano. Al via da questo lunedì il bando regionale per i contributi destinati a Enti pubblici per la realizzazione, l’ampliamento, il potenziamento di hub o empori per il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale.

“Si tratta di 1 milione di euro messo a diposizione per Comuni (anche in forma associata), Consorzi, Unioni di Comuni o Comunità Montane. Gli interventi dovranno essere realizzati in Lombardia e i soggetti beneficiari sono tenuti a concludere le operazioni di acquisto delle attrezzature, dei beni e a eseguire la loro installazione entro il 31 dicembre 2022” spiega Floriano Massardi, consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega al Pirellone.

“Il contributo sarà a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 100% dell’importo della spesa ammissibile, in ogni caso, non oltre un massimo di 60mila euro per ogni singolo intervento. La domanda di partecipazione deve essere presentata sulla piattaforma regionale Bandi online a partire da oggi ed entro il 16 giugno 2022. Grazie a Regione Lombardia si interviene in maniera decisa per contrastare il problema dello spreco del cibo e della povertà alimentare, emergenza sociale cresciuta durante la pandemia” conclude Massardi.