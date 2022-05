Ghiroldi (Lega): “Grazie alla legge di semplificazione, dalla Regione più efficienza e funzionalità”

Milano. Approvato nell’aula del consiglio regionale della Lombardia il Pdl 214, ovvero la legge che contiene le disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa, procedimentale e di delegificazione. “Una legge che pone le basi per facilitare la vita dei cittadini e far ‘correre’ più velocemente Regione Lombardia introducendo importanti semplificazioni a sostegno delle imprese e dei cittadini in campo istituzionale, economico e territoriale”, spiega Francesco Ghiroldi, consigliere regionale bresciano della Lega e relatore del testo in aula.

“Questa legge”, precisa Ghiroldi, “va in continuità con le misure di semplificazione già introdotte e punta, in particolare, sull’aiuto ai comuni in dissesto, la proroga per la fine dei lavori degli interventi del Piano Fontana, sulle fonti alternative (metano e idrogeno) per i mezzi di trasporto, alla semplificazione delle procedure relative ai trasporti eccezionali e sugli impianti agro voltaici nelle cave dismesse”.

“Approvata dall’aula del consiglio anche la legge ordinamentale per regolare i rapporti tra Comuni e Regione e snellire la burocrazia. Sono state apportate puntuali integrazioni e specifiche sostituzioni di disposizioni legislative negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale come, ad esempio, l’adeguamento dei termini per il pagamento dei canoni demaniali per l’uso delle acque pubbliche provenienti dalle grandi derivazioni idroelettriche”, sottolinea Ghiroldi.

“La prima legge di revisione normativa ordinamentale dell’anno 2022 e la legge di semplificazione sono dei fondamentali passi in avanti per ogni ambito toccato; testi ampiamente discussi e condivisi volti a garantire ai cittadini una maggiore efficienza e funzionalità di Regione Lombardia” conclude Ghiroldi.