Di Marco (M5S): “Indice UE di qualità Istituzionale boccia la Regione”

Milano. “L’Indice UE di qualità Istituzionale boccia Regione Lombardia, che risulta essere fra le peggiori del Centro Nord”. Lo dice in una nota il Movimento 5 Stelle. A decretarlo è il rapporto pubblicato dalla Commissione Europea, sulla base della ventennale ricerca condotta dall’Università di Göteborg. L’analisi è frutto di una valutazione comparativa di parametri quali sanità, istruzione, applicazione dello Stato di diritto, nonché sulla percezione del cittadino in materia di corruzione ed efficienza burocratica. Il riferimento temporale è agli anni fra il 2017 e il 2022. Con un indice di -0,81 (rispetto alla media UE) la Lombardia ha la votazione più bassa fra le regioni del Nord Italia ed è l’unica ad aver peggiorato i parametri nel quinquennio in esame.

Nicola Di Marco (M5S): «I numeri confermano ciò che ormai è chiaro a tutti: l’inadeguatezza del centrodestra, e in particolar modo della giunta Fontana-Moratti, ha condannato la Lombardia. In materia di qualità delle Istituzioni la nostra Regione risulta essere la peggiore del centro Nord. Inquietante il fatto che la ricerca è stata condotta al fine di indagare la percezione dei cittadini in materia di: corruzione, applicazione dello Stato di diritto ed efficienza della burocrazia. Parametri strettamente legati all’azione amministrativa, alla capacità di saper gestire le risorse pubbliche e all’azione di governo. Non certo all’operosità dei lombardi, la cui dedizione e il cui sacrificio finisce sempre per mascherare le inadeguatezze di chi li governa. In pratica la nostra regione è un’auto da corsa in mano ad un’amministrazione incapace di superare l’esame di guida. Niente di nuovo per noi, che abbiamo sempre denunciato l’incapacità di questa Giunta, ora certificata dal lavoro di ricerca presentato dalla Commissione Europea».