Regionali, Di Marco (M5S): “Azione si chiama fuori per la vanità del proprio leader”

Milano. Nicola Di Marco (M5S): «Abbiamo imbastito, in accordo con le altre forze d’opposizione, un lavoro volto ad archiviare definitivamente la stagione dei fallimenti e delle inadeguatezze dimostrate dal centrodestra.

Il M5S ha fatto opposizione intransigente a questa Giunta, durante la riforma sanitaria eravamo noi a occupare l’Aula, ma ora che siamo arrivati al dunque diventa chiaro quali forze abbiano la volontà di fare sul serio come noi e quali invece no.

Azione si chiama fuori dai tavoli tematici, perché fonda la propria ragion d’essere non sui temi, ma sulla vanità del proprio leader e sull’odio nei confronti del M5S.

Una vanità di cui i Lombardi possono continuare a fare tranquillamente a meno, dal momento che non porta proposte, non persegue risultati e che anzi non vorremmo essere premessa a un ripensamento di Azione in merito ai disastri di questa Giunta. Noi sull’operato della Giunta Fontana non cambieremo certo idea» così il capogruppo del M5S in Regione Lombardia, Nicola Di Marco, in merito alle dichiarazioni del Consigliere Regionale di Azione Nicolò Carretta, che ieri ha annunciato che non avrebbe più partecipato ai tavoli tematici informali fra le forze d’opposizione.