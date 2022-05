Carretta (Azione) si smarca dal Pd sulle Regionali: “Stop a confronti informali”

Milano. In risposta alle ultime dichiarazioni del Capogruppo del Partito Democratico Fabio Pizzul, il Segretario lombardo di Azione, il consigliere regionale Niccolò Carretta ha dichiarato: “Il Partito Democratico non deve strumentalizzare, perché come Azione abbiamo partecipato ad alcuni confronti informali tra le forze di opposizione. Ad ogni modo sabato ho comunicato al Segretario DEM Vinicio Peluffo che anche su questi confronti abbiamo deciso di allineare le posizioni di Azione e +Europa e che pertanto non vi avremmo più partecipato. Vogliamo costruire una proposta credibile e alternativa di Lombardia, ma il Pd continua a utilizzare la leva delle regionali per forzare un’alleanza nazionale strutturale con il Movimento 5 Stelle, lontana dal sentire dei lombardi”.